أسهم أوروبا لأدنى مستوى في شهر بضغط أسعار الغاز ومخاوف الركود

المصدر: عواصم – رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء موسعة سلسلة خسائرها لثالث جلسة مع قلق المستثمرين حيال زيادات حادة في أسعار الطاقة وتوقعات اقتصادية ضعيفة بعد بيانات أظهرت انكماش نشاط الشركات في منطقة اليورو هذا الشهر.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 جلسة التداول منخفضاً 0.4% مسجلاً أدنى مستوى في حوالي شهر.

وأظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس بينما أجبرت أزمة تكلفة المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق في حين ألحقت قيود الإمدادات ضرراً بالمصنعين.

تضخم ألمانيا

وفي ألمانيا، تعمق الاتجاه النزولي في أغسطس بينما شهدت الشركات ضعفاً في الطلب بسبب ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الفائدة والضبابية الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر نشاط المصانع إلى 49.8 في أغسطس من 49.3 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 48.2. وتراجع المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية 0.3% بعد تلك البيانات.

وقفزت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي 13% الليلة الماضية إلى ذروة قياسية مع تضاعفها في شهر واحد. وقالت روسيا إنها ستوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 لثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر.

وخالفت أسهم شركات السيارات والبنوك اتجاه السوق مع ارتفاعهما 1.1% و0.3 بالمئة على الترتيب. وقادت أسهم الطاقة المكاسب مع صعودها 3.5% بينما قفزت أسعار النفط بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادات.

عمليات بيع

إلى ذلك تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على نحو طفيف عند الفتح بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف الناجمة عن إشارات حادة من مجلس الاحتياط الأمريكي برفع أسعار الفائدة مع ترقب إعلان بيانات من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 30.09 نقطة أو 0.09% عند الفتح إلى 33033.52 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.90 نقاط أو 0.12% عند الفتح إلى 4133.09 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.20 نقطة، أو 0.01%، إلى 12380.37 نقطة عند الفتح.

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