الأسهم الأمريكية تهبط للجلسة الثانية والأوروبية لأدنى مستوى في شهر

المصدر: عواصم - وام

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هبطت مؤشرات الأسهم في بورصة «وول ستريت» الأمريكية بنحو حاد خلال تعاملات اليوم، فيما أغلقت الأسواق الأوروبية عند أدنى مستوياتها في شهر.

ووفقاً لبيانات الأسواق الأمريكية، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.08% أو ما يعادل 87.04 نقطة ليصل إلى 4141.44 نقطة، وذلك بحلول الساعة 09:56 مساءً بتوقيت الإمارات.

وهبط مؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 308.28 نقاط أو ما نسبته 2.43% وصولاً إلى 12397.35 نقطة، في حين نزل مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.89% توازي 639.49 نقطة ليبلغ مستوى 33068.48 نقطة.

وأغلقت الأسواق الأوروبية عند أدنى مستوياتها منذ شهر تقريباً، مع تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.32% إلى 13230.5713625 نقطة، ونزل مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنحو 1.8% إلى 6378.74 نقطة.

ونزل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.22% إلى 7533.79 نقطة، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.96% ليصل إلى 433.17 نقطة، فيما هبط مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 2.06% إلى 3653.42 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.47% إلى 28794.5 نقطة، فيما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.09% ليغلق عند 1992.59 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر «إي إس آي» المركب ببورصة شنغهاي بنسبة 0.61% ليصل عند 3277.79 نقطة، بينما هبط مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.59% ليقفل عند 19656.98 نقطة.

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