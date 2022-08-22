"بريتيش إيرويز" تعلن تقليص عدد رحلاتها عبر مطار هيثرو في الشتاء

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" اليوم الاثنين تقليص عدد رحلاتها المقرّرة عبر مطار هيثرو اللندني في الشتاء بسبب استمرار معاناة قطاع الطيران من نقص في عديد الطواقم مع ازدياد الطلب على السفر.

ويأتي الإعلان عن إلغاء عشرة آلاف رحلة في شهر مارس بعد أسبوع على إعلان إدارة مطار هيثرو تمديد مفاعيل قرارها الحد من عدد المسافرين عبره الذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو، حتى أكتوبر.

وجاء في بيان لشركة الطيران "نحن الآن بصدد تعديل جدول رحالاتنا للمسافات القصيرة في الشتاء حتى نهاية مارس وتقليص جدول رحلاتنا بنحو خمسة آلاف رحلة ذهاب وإياب".

كما أعلنت الشركة أنها بصدد إجراء تعديلات على جدول رحلاتها للمسافات القصيرة للشهرين المقبلين بعد الإعلان الذي أصدرته إدارة مطار هيثرو الأسبوع الماضي.

وكانت إدارة مطار هيثرو قد حدّدت في يوليو سقفا لعدد الركاب المغادرين يوميا بـ100 ألف مسافر أي أقل بأربعة آلاف من القدرة الاستيعابية للرحلات.

والتدبير الذي أقر للحد من الفوضى التي سادت بعد زيادة كبيرة في أعداد المسافرين في فترة ما بعد الجائحة وتزامنت مع نقص في عديد الطواقم، كان يفترض أن تنتهي مفاعيله بنهاية سبتمبر.

وعمدت شركات الطيران إلى جدولة آلاف الرحلات في أوروبا هذا الصيف للاستفادة من طفرة في الطلب على السفر بعد تخفيف القيود التي كانت مفروضة لاحتواء جائحة كوفيد-19.

لكن بعدما خفّضت عديد طواقمها بشكل كبير خلال الجائحة، تواجه حاليا شركات الطيران والمطارات صعوبات في توظيف العدد الكافي من الأشخاص لملء المراكز الشاغرة.

وقد أدى هذا الوضع إلى تشكّل طوابير طويلة أمام مكاتب تسجيل الدخول ومراكز التفتيش وتسلّم الحقائب في مطارات عدة في أوروبا، وإلى إلغاء رحلات بسبب النقص في عديد الطواقم.

وتخفّض "بريتيش إيرويز" قدراتها الاستيعابية للركاب بنسبة 13 بالمئة بين مايو وأكتوبر، كما أنها توقّفت بشكل مؤقت عن بيع تذاكر السفر للرحلات القصيرة انطلاقا من مطار هيثرو.

والتدابير المعلنة تمثّل تخفيضا بنسبة ثمانية بالمئة في القدرة الاستيعابية للركاب لفصل الشتاء.

وهذا الشتاء تعتزم "بريتيش إيرويز" تسيير 290 رحلة ذهاب-إياب يوميا انطلاقا من مطار هيثرو.

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