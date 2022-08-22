«أديا» يستحوذ على نصف بناية تجارية ألمانية

المصدر: دبي- سيد صالح

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استحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، من خلال وحدة مملوكة له بالكامل، على نسبة 50% من بناية «كلوبرهوس» التجارية الواقعة في وسط مدينة «هامبورغ» الألمانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأفادت «بلومبرغ» بأن صندوق «تيشمان سبيير» الألماني للاستثمارات العقارية، كان قد استحوذ على بناية «كلوبرهوس» في أبريل الماضي، ولم يُفصح آنذاك عن قيمة الصفقة.

وذكرت الوكالة أن «تيشمان سبيير» كان قد أعلن آنذاك أنه سيستمر في تجديد بناية «كلوبرهوس» وإعادة تزويدها بالطاقة، وذلك في سياق الاستراتيجية التي يتبناها الصندوق للتحول صوب الطاقة الخضراء.

وأضافت «بلومبرغ» أن بناية «كلوبرهوس» قد شُيدت في عام 1913 كبناية إدارية تنقسم إلى مكاتب. وفي عام 1965، تحولت إلى متجر متعدد الأقسام، حيث تولّت سلسلة متاجر التجزئة الألمانية «كوفوف» إدارتها حتى عام 2020.

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