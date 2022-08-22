تواصل تراجع العملات المشفرة و«بيتكوين» عند 21 ألف دولار

المصدر: لندن - الوكالات

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واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها خلال التداولات الاثنين لتنخفض قيمة «بيتكوين» قرب 21 ألف دولار.

وأعلنت الحكومة الأسترالية اليوم عن خطط «لرسم خريطة رمزية» لقطاع الأصول الرقمية في البلاد كخطوة أولية في صياغة لائحة جديدة للعملات المشفرة، لتصبح أستراليا أول دولة تقوم بفهرسة عدد العملات المشفرة المتاحة ونوعها وكودها الأساسي كجزء من سعيها لحماية المستثمرين.

وتراجعت العملة الرقمية المشفرة الأشهر «بيتكوين» بنسبة 2.09% إلى 21061.4 دولاراً، خلال التعاملات وفقاً لبيانات «كوين باس».

كما انخفضت الإيثيريوم 4.79% إلى 1545.51 دولاراً، وهبطت الريبل إلى 33.56 سنتاً.

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