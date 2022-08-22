29.3 مليار دولار قروضاً لشركات التطوير الصينية المتعثرة

المصدر: بكين - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصادر صينية مطلعة، أن البلاد تعتزم تقديم 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار) في شكل قروض خاصة، لضمان تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة للمشترين، ما يزيد من الدعم التمويلي الهادف إلى تهدئة أزمة قطاع العقارات.

وعلقت بلومبرج بأن هذا الحجم، الذي لم يسبق أن تم الإعلان عنه، لحزمة الإقراض التي كشفت وزارتا الإسكان والمالية والبنك المركزي تفاصيل قليلة بشأنها مؤخراً، سيجعل منها أكبر التزام مالي حتى الآن من جانب بكين لاحتواء أزمة العقارات التي قادت لهبوط أسعار المساكن وتراجع المبيعات.

ويواجه مئات الآلاف من الطبقة الوسطى في الصين أزمة، بعد سداد دفعات مقدمة والحصول على قروض على عقارات يجد المطورون المتعثرون صعوبة في استكمالها.

وأوضح التقرير أنه سيتم توجيه القروض الخاصة فقط إلى المنازل التي تم بيعها بالفعل ولم يتم استكمالها.

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