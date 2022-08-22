اليورو ينخفض إلى تحت عتبة الدولار المعزز

المصدر: لندن - أ ف ب

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ارتفع الدولار لبضع لحظات الاثنين فوق عتبة اليورو الواحد بفضل تصميم العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياستهم النقدية.

في حين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من القفزة في أسعار الطاقة التي ستحدّ من مجال مناورة البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، فقد اليورو حوالي الساعة 08:50 ت غ (10:50 صباحًا في باريس) 0.29% ليصل إلى 1.0008 دولار، بعد انخفاضه إلى 0.9990 دولار، فيما انخفض الجنيه الاسترليني 0.24% إلى 1.1801 دولار، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ منتصف يوليو.

ويقترب اليورو من أدنى مستوياته هذا العام عند 0.9952 دولار، وفي حال انخفاض العملة الأوروبية الموحدة إلى ما دون هذا الحد، فسوف تسجّل نسباً غير مسبوقة منذ 2002، العام الذي طُرحت خلاله للتداول.

في الجانب الأمريكي، وفي حين راهن بعض الصرافين على أن الاحتياطي الفدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة، حاول العديد من المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي إقناعهم بأن رفع أسعار الفائدة سيستمر.

وقال المحلل في كوميرزبنك، اولريخ لوختمان إن «ندوة جاكسون هول» التي تُعقد «في نهاية الأسبوع... ستشكل فرصة جديدة للاحتياطي الفيدرالي لإقناع السوق».

وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة في هذا الاجتماع لحكام البنوك المركزية.

من جهتها «تستعد أوروبا لوقف جديد لخط أنابيب غاز نورد ستريم 1 في وقت لاحق هذا الشهر»، وفق ما قال المحلل في أواندا كريغ إيرلام لوكالة فرانس برس.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا لمدة 3 أيام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بهدف «الصيانة»، ما يثير مخاوف من حدوث نقص في موارد الطاقة في أوروبا حيث تُتهم موسكو بالابتزاز في هذا المجال.

نتيجة لذلك، ارتفع سعر الغاز الأوروبي (العقد الآجل الهولندي TTF) ووصل إلى 292.995 يورو للميغاواط/ساعة الاثنين، مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سُجّلت في الأيام الأولى من الحرب في أوكرانيا.

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