تدهور اقتصاد الصين يهبط بمبيعات «تينسنت»

المصدر: (دبي - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت إيرادات شركة «تينسنت هولدينغز» المتخصصة بتجارة الألعاب عبر الإنترنت، لأول مرة على الإطلاق بعد التراجع القياسي في مبيعات الإعلانات عبر الإنترنت، ما يبرز حجم الضرر الذي يلحقه تدهور اقتصاد الصين بأكبر شركات البلاد.

وخفضت الشركة الأعلى قيمة في البلاد 5 آلاف وظيفة أو ما يعادل 5% تقريباً من قوتها العاملة، وهو أول انخفاض ربع سنوي في التوظيف منذ 2014 بعد انتشار تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا العالمي، كما امتد الأمر مؤخراً إلى الشركة المسؤولة عن تشغيل تطبيق «وي تشات». وانخفضت الإيرادات بنسبة أكبر من المتوقع بنحو 3% لتصل إلى 134 مليار يوان (19.8 مليار دولار)، فيما فشل صافي الدخل أيضاً في مواكبة التوقعات، حيث تراجع هو الآخر بنسبة 56% بالربع المنتهي في يونيو الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز