كشف أسباب النفوق الجماعي للأسماك في نهر "أودر" الألماني

المصدر: (د ب أ)

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في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون على ضفتي نهر "أودر"، الذي يمتد على طول الحدود البولندية-الألمانية، تحديد السبب وراء النفوق الجماعي للأسماك مؤخرا، اكتشف مختبر ألماني مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية في المياه.

وأظهرت العينات المأخوذة من محطة رصد مدينة فرانكفورت على نهر الأودر، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق برلين، خلال الفترة بين 7 و 9 آب/أغسطس تركيزات عالية من مبيد حشري يحتوي على المكون النشط "4ر2-ثنائي كلورو فينوكسي أسيتيك"، حسبما أعلنت وزارة البيئة الإقليمية في ولاية براندنبورج اليوم السبت.

ومع ذلك، يمكن افتراض أن الجرعة المكتشفة لم تكن السبب المباشر للنفوق الجماعي للأسماك، حيث يتم استخدام العنصر النشط كمبيد للأعشاب الضارة، على سبيل المثال.

وبحسب الوزارة، من المرجح أن تكون الكارثة البيئية ناجمة عن عدة أسباب. ومع ذلك، فإن التركيز المفرط للمبيد الحشري على مدى عدة أيام كان له بالتأكيد تأثير على الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة، كما قال المسؤولون.

ولم تستبعد الوزارة احتمال وجود تركيزات أعلى من المبيدات في المنبع، ما يعني أن تركيزها قل بشدة عند وصولها إلى فرانكفورت أودر.

وعلى الجانب الآخر من النهر، تمكنت فرقة الإطفاء البولندية من انتشال 158 طنا من الأسماك النافقة من نهر أودر ونهر أصغر حتى الآن، حسبما قالت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت.

وأضافت المتحدثة أن الحصة الأكبر تم انتشالها من أودر، مشيرة إلى أنه تم العثور أيضا على أسماك نافقة في نهر "نير" الأصغر غير المرتبط بنهر "أودر".

ووفق تقديرات سابقة من وزارة البيئة الإقليمية في ولاية براندنبورج الألمانية، تم انتشال 36 طنا على الأقل من الأسماك النافقة في نهر أودر بألمانيا حتى الآن.

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