الأسهم العالمية تتراجع واليابانية تخالف الاتجاه

المصدر: وام

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تراجع أداء غالبية مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما خالفت الأسواق اليابانية الاتجاه العام بعد إغلاقها في المنطقة الخضراء.

وانخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية بعد صعودها لنحو 4 أسابيع متتالية، حيث انخفض مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، خلال الأسبوع بنسبة 2.6% تعادل 342 نقطة بالغاً مستوى 12705.22 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 1.2% فاقداً نحو 51.7 نقطة ليغلق عند 4228.48 نقطة، ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 54.3 نقطة أو ما نسبته 0.2% ليقفل عند 33706.74 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 1.2% ليبلغ مستوى 3730.32 نقطة خاسراً 46.5 نقطة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 251 نقطة أو ما نسبته 1.8% ليغلق عند 13544.52 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.89% تعادل 58 نقطة ليقفل عند 6495.83 نقطة، ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8% توازي 3.5 نقطة ليصل إلى 437.36 نقطة.

وتباين أداء الأسواق الآسيوية حيث ارتفعت الأسهم اليابانية مع صعود مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 383.35 نقطة ليغلق عند 28930.33 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% توازي 21.34 نقطة بالغاً مستوى 1994.52 نقطة.

وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 183.37 نقطة أو ما نسبته 0.3% ليصل إلى 59646.15 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.6% توازي 18.8 ليقفل عند 3258.08 نقطة، ونزل مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 2% تعادل 402.6 نقطة ليقفل عند 19773.03 نقطة.

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