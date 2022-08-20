"ستاربكس" تنزع تاجها الشهير في روسيا وترتدي "الكوكوشنيك"

المصدر: البيان

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افتتحت سلسلة شبه مطابقة لمقاهي ستاربكس الأمريكية في العاصمة الروسية، متخذة اسم “ستارز كوفي” المشابه تقريبا لـ “ستاربكس”.

كما جعلت شعارها توأم لستاربكس الأمريكية وهو عروس بحر بشعر متطاير وابتسامة صغيرة غامضة ونجمة فوق رأسها. لكن بدلا من تاج ستاربكس الشهير، ترتدي غطاء رأس روسي تقليدي يدعى “كوكوشنيك”.

قائمة الطلبات المنشورة على تطبيق الشركة، والتي عرضت قبل يوم من الافتتاح الرسمي للسلسلة اليوم الجمعة، تشبه كثيرا أية قائمة لستاربكس بالنسبة لزبائنه المعتادين.

وتعد سلسلة مقاهي ستاربكس، ومقرها الأصلي سياتل، واحدة من أهم الشركات الأجنبية التي انسحبت من روسيا، أو علقت عملياتها بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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