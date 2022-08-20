إقبال على الأوراق المالية رغم ارتفاع الفائدة

المصدر: نيويورك - د ب أ

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أكدت مجموعة بنك أوف أمريكا المصرفية استمرار إقبال المستثمرين على شراء السندات والأسهم، متجاهلين اعتزام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي مواصلة زيادة أسعار الفائدة مما يقلص تقليدياً جاذبية الأسهم.ونقلت بلومبرغ عن تقرير أعده فريق من الخبراء بقيادة ميشيل هارتنت إن صناديق الاستثمار في الأوراق المالية على مستوى العالم جذبت خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس الحالي استثمارات جديدة بقيمة 7.9 مليارات دولار.

كما شهدت الأسهم الأمريكية استمرار تدفق الأموال إليها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث زادت قيمة المشتريات الجديدة عن قيمة المبيعات في السوق بمقدار 9.2 مليارات دولار. وزادت قيمة مشتريات السندات العالمية عن قيمة مبيعاتها بنحو 500 مليون دولار بفضل زيادة الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد.

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