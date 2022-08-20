النفط يتراجع بضغط قوة الدولار ومخاوف النمو

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط أمس بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي في سبيلها لتكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو بنسبة 1 % مسجلة 95.62 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.59 دولاراً للبرميل بتراجع 91 سنتاً أي بنسبة 1 %. وتتجه عقود الخامين القياسيين لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3 %.

وتسببت قوة الدولار في زيادة تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى بينما شهدت الأسهم الآسيوية والأوروبية انخفاضاً.

وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار خمسة دولارات تقريباً عنها في نهاية يوليو.

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