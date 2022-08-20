تغريم «سيتي غروب» 12.6 مليون إسترليني

المصدر: لندن - د ب أ

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قررت هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تغريم مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية 12.6 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار) بسبب فشلها في التطبيق السليم لقواعد منع التلاعب في السوق. ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان الهيئة القول إن فرق تطبيق القواعد في قطاع الوساطة المالية بالمجموعة المصرفية الأمريكية لم تتمكن من المراقبة الفعالة لأنشطة التداول الخاصة ببعض التعاملات التي تنطوي على استخدام معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية والتلاعب في السوق.

وأضافت الهيئة أنها رصدت مخالفات في أنظمة مراقبة التداول الخاصة بشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس من نوفمبر 2015 إلى يناير 2018. وتواجه سيتي جروب التي تمتلك أكبر قطاع للخدمات المصرفية الاستثمارية في العالم تواجه ضغوطاً متزايدة من أجل تحسين آليات المراقبة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الأسواق المالية.

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