تسارع التضخّم في اليابان

المصدر: طوكيو - أ ف ب

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تسارعت معدلات التضخم في اليابان مع تسجيل أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة في اليابان ارتفاعاً نسبته 2,4 % في يوليو على أساس سنوي، حسب بيانات حكومية، ما يعكس تسارعاً في التضخم يتوقعه الاقتصاديون بعدما بلغ 2,2 % في يونيو. وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2 % باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.

لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جداً حالياً، معتبراً أن التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة. في الواقع وباستثناء أسعار الطاقة أيضاً، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1,2 % في يوليو، مقابل 1 % في يونيو، حسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية. لكن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعاً أكبر من توقعاتهم للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة.

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