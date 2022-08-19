الأسهم الأمريكية تتراجع و"ناسداك" ينخفض 1.5%

المصدر: وام

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تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية خلال مستهل تعاملات اليوم، مع تراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 1.5%.

ووفقا لبيانات الأسواق الأمريكية، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.91% أو ما يعادل 38.86 نقطة ليصل إلى 4244.88 نقطة، وذلك بحلول الساعة 05:55 مساءً بتوقيت الإمارات.

وهبط مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 189.3 نقطة أو ما نسبته 1.5% وصولا إلى 12773.87 نقطة، في حين نزل مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.55% توازي 197.1 نقطة ليبلغ مستوى 33798.59 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، غلب التراجع على أداء غالبية المؤشرات خلال منتصف التداولات مع انخفاض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.53% إلى 13625 نقطة ونزل مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.4% وصولا إلى 6526.38 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.32% ليصل عند 439.2 نقطة، فيما هبط مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 0.71% تعادل 25.35 نقطة إلى 3752.01 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.14% إلي 7553.31 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر نيكاي الياباني في ختام التعاملات بنسبة 0.04% مواصلا هبوطه للجلسة الثانية على التوالي مع تخليه عن أعلى مستوياته المحققة منذ يناير الماضي، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% توازي 4.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1994.52 نقطة.

في سياق متصل، تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع انخفض مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي بنسبة 0.59% ليقفل عند 3258.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 19773.03 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة بومباي سينكس بنحو 651.85 نقطة أو ما نسبته 1.08% ليصل إلى 59646.15 نقطة.

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