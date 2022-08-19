الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الجمعة، وفي سبيلها لتسجيل أول خسارة أسبوعية في شهر، في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1753.84 دولاراً للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% أيضاً إلى 1767 دولاراً.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطاً نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائداً بنسبة 2.7% هذا الأسبوع.



مقاومة



لكن كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا قال «أظهر الذهب بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات وقد يعود للارتفاع سريعاً إذا هدأت زيادة الدولار».

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أمس الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 19.23 دولاراً للأوقية وخسرت نحو 7.6% حتى الآن هذا الأسبوع، فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2020.

وهبط البلاتين 0.9% إلى 902.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2144.85 دولاراً ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية أيضاً.

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