ارتفاع سعر سلة خامات "أوبك" إلى 98.22 دولارا

المصدر: وام

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء تجاوز 98 دولارا للبرميل.

وذكرت "أوبك" - في نشرتها الصادرة اليوم - أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 98.22 دولارا للبرميل أمس بعد أن بلغ 95.73 دولارا للبرميل في اليوم السابق.

وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة نحو 69.89 دولارا للبرميل في العام 2021، و41.47 دولارا للبرميل في 2020.

تتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاما يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

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