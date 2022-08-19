أستراليا تقدم مكافأة تسجيل دخول بقيمة 5000 دولار للباحثين عن العمل

المصدر: البيان

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نظراً لاستمرار النقص الكبير في الموظفين في زعزعة قطاع الضيافة في أستراليا، تقدم أحد المشغلين بمكافأة تسجيل دخول بقيمة 5000 دولار للعاملين بدوام كامل.

تحتاج مجموعة مطاعم في سيدني، والتي تدير مطاعم بما في ذلك Aqua Dining في Milsons Point و Ormeggio at The Spit وعدد من مواقع Ripples ، إلى مضاعفة قوتها العاملة بحلول الصيف من أجل العمل بكامل طاقتها.

وقال “بيل دراكوبولوس” مالك مجموعة مطاعم سيدني إن الصناعة بأكملها يائسة ونحن بالتأكيد جزء كبير منها، مشيراً إلى أنه تقريباً في كل منصب، يحتاج إلى تعزيز القوى العاملة، فنقص الموظفين تسبب في إغلاق الشركات في أيام معينة.

من جانبٍ آخر، تأمل الصناعة أيضاً أن ترفع الحكومة الفيدرالية عدد المهاجرين، للسماح لمزيد من العمال الأجانب بشغل مناصب شاغرة.

ويُتعقد أن هناك أكثر من 900000 من المتقدمين للحصول على تأشيرة أمام الحكومة، لكن ذلك لا يأتي بالسرعة الكافية، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

جدير بالذكر أنه في حين أن الأجور في طريقها للارتفاع، تظهر بيانات جديدة من مكتب الإحصاءات الأسترالي أنهم ما زالوا يفشلون في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

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