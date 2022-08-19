تراجع المخزونات الأمريكية ينعش النفط

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط نحو 3 % أمس، إذ أدت بيانات قوية بشأن استهلاك الوقود في الولايات المتحدة وانخفاض المخزونات والتراجع المتوقع في الإمدادات الروسية في أواخر العام إلى تعويض أثر المخاوف من أن تباطؤ النمو العالمي يمكن أن يضعف الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار أو 2.6% إلى 96.12 دولاراً خلال التعاملات كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 2.16 دولار أو 2.5% إلى 90.27 دولاراً . وتراجعت العقود الآجلة الأشهر القليلة الماضية، مع تأثر المستثمرين بالبيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف من الركود الذي قد يضر بالطلب على الطاقة وارتفعت أكثر من 1 % في الجلسة السابقة رغم انخفاض برنت خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى منذ فبراير.

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