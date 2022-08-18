البنك المركزي الأوروبي يواصل زيادة أسعار الفائدة

المصدر: د ب ا

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قال مارتينس كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.

ونقلت وكلة بلومبرج للأنباء عن كازاكس قوله في مقابلة مع تلفزيون تي.في3 اللاتفي "في هذه اللحظة ما نراه هو أن معدل التضخم مرتفع بشكل غير مقبول. ويبلغ في لاتفيا أكثر من 20%... السياسة النقدية أصبحت بالفعل منذ ديسمبر الماضي أكثر تشددا. في خفضنا برامج الدعم المالي، وفي الشهور القليلة الماضية رفعنا أسعار الفائدة بنسب كبيرة، وسنواصل زيادة أسعار الفائدة بهدف عدم السماح للتضخم" بأن يصبح راسخا.

وأضاف كازاكس وهو أيضا محافظ البنك المركزي اللاتفي إنه سيكون من المؤلم بصورة أكبر السماح باستمرار معدل التضخم المرتفع، "ولكي نكافح التضخم علينا أيضا تبني سياسات مالية وهيكلية" جديدة.





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