ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بعد تراجع 3 جلسات

المصدر: وام

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو طفيف خلال تداولات اليوم، بعد تراجعها على مدار الجلسات الثلاث الماضية، فيما تراجعت غالبية المعادن النفيسة الأخرى .

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.15 دولار إلى 1767.61 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:14 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.05% تعادل 1.05 دولارات لتصل إلى 1777.8 دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين بنسبة 0.48% إلى 916.45 دولارا، وانخفضت الفضة بنسبة 0.52% إلى 19.63 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.04% إلى 2137.52 دولارا.

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