الأسهم الأوروبية تنخفض بضغط مخاوف التضخم وألمانيا تقود الهبوط

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بينما صعدت عوائد السندات بعد زيادة حادة في التضخم في المملكة المتحدة أعادت بؤرة التركيز إلى المزيد من التشديد النقدي وسط بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان أقل قوة بشكل طفيف في الربع الثاني من العام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.9 %، مسجلاً أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من شهر. وارتد المؤشر القياسي أيضاً عن 5 جلسات متتالية من المكاسب.

وأظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع إلى 10.1 % في يوليو الماضي وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982. وأغلق المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية منخفضاً 0.3 %.

وقفزت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أنباء التضخم، وتحول تركيز المستثمرين أيضاً إلى بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في المنطقة كان أقل من المتوقع في الربع الثاني لكنه ظل قوياً بينما ارتفع التوظيف مجدداً.

وجاءت الأسهم الألمانية في مقدمة الخاسرين بين البورصات الرئيسية في أوروبا مع هبوطها لاثنين في المئة.

ومن بين أبرز الأسهم الخاسرة في جلسة اليوم، هوى سهم يونيبر 12.1 % بعد أن أعلنت شركة المرافق الألمانية عن خسارة صافية قدرها 12.3 مليار يورو (12.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي.

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