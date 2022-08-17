«تانوكي» الياباني يتوسع بافتتاح فرع في سيتي سنتر الزاهية

المصدر: الشارقة - البيان

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مع تزايد شعبية مطعم تانوكي وشعبية مأكولات المطبخ الياباني التقليدية، يقدم مطعم تانوكي لعشاق هذا المطبخ قائمة برانش شهية.

ويقع مطعم تانوكي في مركز سيتي سنتر الزاهية للتسوق والترفيه الذي افتتح حديثاً، وقد أثبت شعبيته لدى سكان الشارقة. ويرحب هذا المطعم بضيوفه الذين يفضلون النكهات الأصيلة للمطبخ الياباني التقليدي مع لمسة من التوابل الحديثة. وهو مطعم متخصص في الأطباق اليابانية اللذيذة التي تناسب كل الأذواق.

ووجبة البرانش هي الوجبة التي يفضلها عشاق المطبخ الآسيوي خلال فترات الاسترخاء ونهاية الأسبوع، وقد تم تسمية القائمة اسماً ملائماً هو «أورينتال برنش»، وهو مذاق قادم مباشرة من قلب اليابان.

تانوكي هي سلسلة مطاعم يابانية عصرية مع أكثر من 80 فرعاً حول العالم، بما في ذلك الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان وروسيا. ويعود تاريخها إلى عام 2004، عندما افتتح مؤسس شركة بولدوزر، ألكسندر أورلوف، أول فرع لمطعم تانوكي في موسكو.

ويقدم مطعم تانوكي حالياً لضيوفه قائمة لذيذة من الوجبات الباردة والساخنة وتشكيلة التمبورا والأرز والمعكرونة وتشكيلة مشاوي الباكيتوري اليابانية والأطباق المميزة المطبوخة مباشرة جانب الموقد (على مشوى الروباتا الياباني) والهاند رولز وأطباق مخصصة من لفائف الماكي، ليقدم بذلك توليفة تمزج نمط المطبخ الياباني التقليدي مع لمسات عصرية. كما يقدم المطعم توليفة من الكوكتيلات الفاخرة للاستمتاع بها إلى جانب تشكيلة الأطباق المختلفة.

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