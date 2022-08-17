تنامي مخاوف الركود تهبط بالنفط لأدنى مستوى في 6 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر، إذ طغت المخاوف من احتمال حدوث ركود عالمي من شأنه أن يضعف الطلب على تقرير أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً، أو 0.5 %، إلى 91.90 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. وكانت انخفضت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير عند 91.64 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو 0.1 %، إلى 86.44 دولاراً للبرميل.

وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للسمسرة في النفط «سوق النفط تكافح للتخلص من مخاوف الركود، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا سيتغير في أي وقت قريب».

ونالت الأسعار في وقت سابق دعما من تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية. وقالت مصادر مستندة إلى أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 448 ألف برميل والبنزين بنحو 4.5 ملايين برميل.

وارتفع النفط عام 2022 ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولاراً في مارس بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين مع تلاشي هذه المخاوف بفعل احتمالية حدوث ركود.

وقال كريج إيرلام من شركة أواندا للسمسرة «هناك مخاطر نزولية متزايدة نتيجة لتوقعات النمو وعدم اليقين المستمر بشأن القيود التي تفرضها الصين لاحتواء تفشي كوفيد-19».

في غضون ذلك، تتابع السوق عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى العالمية عام 2015. وقد يؤدي التوصل إلى الاتفاق في هذا الخصوص إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية.

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