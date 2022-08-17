بيانات صينية ضعيفة تهبط بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

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هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين خلال التعاملات، أمس، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين؛ أكبر مشتر للخام، المخاوف حيال ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار إلى 92.63 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى مرتفعاً عند 95.95 دولاراً.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي 2.60 دولار إلى 86.81 دولاراً بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 90.65 دولاراً.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار فائدة الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو وتقلص نشاط المصانع ومبيعات التجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

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