أسعار الذهب تواصل التراجع عالميا

المصدر: وام

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتواصل هبوطها منذ مطلع الأسبوع الجاري بعد أن حققت مكاسب بنحو 1.6% الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.09% أو ما يعادل 1.27 دولار إلى 1778.22 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 11.56 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.29% تعادل 5.15 دولارات لتصل إلى 1792.95دولارا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بنسبة 1.16% إلى 2131.52 دولارا، ونزل البلاتين 0.91% إلى 925.15 دولارا، في حين انخفضت الفضة بنسبة 0.69% إلى 20.13 دولارا للأوقية.

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