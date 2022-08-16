البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في السوق للحفاظ على السيولة

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، ملياري يوان (نحو 3ر295 مليون دولار أمريكي) في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووفق بنك الشعب الصيني، فقد تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند اثنين بالمئة.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ "الريبو العكسي"، عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.



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