المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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كشف استطلاع لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن نحو 42% من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع تباطؤ الاقتصاد في الـ12 شهراً المقبلة، بارتفاع بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات للتكيف مع ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة المحلية الين.

وخلص الاستطلاع، الذي شمل 114 شركة، ومن بينها تويوتا موتور كورب وسوفت بنك جروب كورب، إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتزايد تشاؤماً بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

من ناحية أخرى، تراجع عدد الذين يعتقدون بأن الاقتصاد الياباني سوف ينمو إلى 55% مقارنة بـ90% العام الماضي و84% مطلع هذا العام، إذ ألقت المخاوف بظلالها على آمال التعافي التدريجي من جائحة كورونا. ويعتقد 56% أن ضعف العملة المحلية الين أمام الدولار والعملات الأخرى سوف يؤثر بصورة سلبية في الاقتصاد.

كما كشف الاستطلاع، الذي أجري حتى أواخر شهر يوليو الماضي، وشمل شركات رائدة في كل قطاع، أن 32% من الشركات تتوقع ثبات النمو الاقتصادي، في حين توقع 10% تسجيل انكماش متوسط.

تأتي نتائج الاستطلاع مخالفة لما أكده بنك اليابان المركزي بشأن تحسن الاقتصاد في الشهور الأخيرة. وشدد أعضاء المجلس أنهم لن يترددوا في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر.

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