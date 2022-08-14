«وول ستريت» تقود مكاسب الأسواق العالمية في أسبوع

المصدر: (واشنطن - وام)

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ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، ونجحت المؤشرات الأمريكية في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وصعدت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية مع ارتفاع مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، خلال الأسبوع بنسبة 3.1% تعادل 389.6 نقطة بالغاً مستوى 13047.19 نقطة.

وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة 3.3% رابحاً 134.96 نقطة ليغلق عند 4280.15 نقطة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 957.58 نقطة أو ما نسبته 2.9% ليقفل عند 33761.0 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 1.5% ليبلغ مستوى 3776.8 نقطة بمكاسب ناهزت 51.4 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.8% رابحاً 61.15 نقطة ليغلق عند 7500.89 نقطة.

وربح مؤشر «داكس» الألماني أكثر من 221.9 نقطة أو ما نسبته 1.6% ليغلق عند 13795.85 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 1.26% تعادل 81.5 ليقفل عند 6553.86 نقطة، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.2% توازي 5.15 نقطة ليصل إلى 440.87 نقطة. وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر «نيكاي» القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 371.11 نقطة ليغلق عند 28546.98 نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% توازي 26.01 نقطة بالغاً مستوى 1973.18 نقطة.

وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس 1074.85 نقطة أو ما نسبته 1.8% ليصل إلى 59462.78 نقطة، فيما صعد مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5% توازي 49.86 ليقفل عند 3276.89 نقطة.

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