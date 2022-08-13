روسيا: سنشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

المصدر: وكالات

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

وكانت روسيا أعلنت أمس الجمعة أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا لم يكن ناجما عن سياسات موسكو، بل أنه نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وقالت في بيان صدر عن السفارة الروسية في ألمانيا، أن صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من أنها لم تنجم عن سياسات موسكو، ولكن نتيجة العقوبات الغربية على روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وذكرت روسيا أنه في غضون ذلك، أوقفت بولندا عمليات التسليم عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.

وأشار البيان، إلى أن أوكرانيا خفضت عبور إمدادت الغاز الروسي عبر أراضيها، كما علق الجانب الألماني اعتماد خط أنابيب نورد ستريم 2 الجاهز بالكامل للاستغلال والذي خضع لجميع الفحوصات الفنية اللازمة لأسباب سياسية.

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