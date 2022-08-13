سوناطراك الجزائرية تخصّص 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيماوية

المصدر: البيان

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خصص مجمع سوناطراك الجزائري غلافا ماليا قدره 11 مليار دولار ضمن مخططه الخماسي 2022-2026 لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية.

وكشف مدير قسم الأساليب والعمليات لنشاط تكرير بالمجمع، ميلود عمارة، خلال تدخله في حصة "رهانات اقتصادية" حول موضوع "الصناعات البتروكيمائية والتكريرية في الجزائر...الاستراتيجية الجديدة لمجمع سوناطراك للنهوض بهذه الصناعات"، بثها التلفزيون الجزائري سهرة الأربعاء، أن "مجمع سوناطراك خصص مبلغ 11 مليار دولار لتطوير نشاط التكرير والبتروكيماوية ضمن ميزانية الاستثمارات التي تم رصدها للمخطط الخماسي 2022-2026 والتي تبلغ 40 مليار دولار"، بحسب وسائل إعلام محليّة.

وابرز عمارة أن هذه الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياء والتكرير تندرج في إطار إستراتيجية المجمع العمومي للمحروقات لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية للصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة.

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