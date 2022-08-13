استئناف عمليات تسليم النفط الروسي إلى تشيكيا

المصدر: أ ف ب

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استؤنفت عمليات تسليم النفط الروسي للجمهورية التشيكية بعد تعليقها ثمانية أيام لأسباب على صلة بالعقوبات المفروضة على موسكو تتعلق بحقوق نقل النفط عبر أراضي أوكرانيا، على ما أعلنت شركة "ميرو" المشغلة التشيكية أمس الجمعة.

وكانت شركة "ترانسنفت" المسؤولة عن نقل المحروقات أعلنت الثلاثاء وقف الإمدادات للمجر وتشيكيا وسلوفاكيا عبر أوكرانيا منذ 4 أغسطس.

وأوضحت الشركة أن العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير منعتها من تسديد تكاليف الترانزيت لكييف التي أوقفت عبور النفط.

ولا تزال روسيا تصدر النفط إلى هذه البلدان الأوروبية الثلاثة التي تحظى باستثناء من العقوبات الأوروبية على روسيا.

ويتم تسليم هذه الشحنات عبر فرع من خط أنابيب دروغبا، الذي يمرّ في أوكرانيا ويخدم الدول الثلاث التي لا تملك منفذا على البحر.

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