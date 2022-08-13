أول تباطؤ لاقتصاد بريطانيا منذ الجائحة

المصدر: لندن - د ب أ

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انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني للمرة الأولى منذ جائحة «كوفيد 19»، مدفوعاً بتراجع إنفاق الأسر ومكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن مكتب الإحصاء الوطني أمس، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بواقع 0.1% بعد نمو بواقع 0.8% في الربع الأول.

وكانت أكبر الأسباب المؤدية للانكماش تراجع اختبارات الكشف عن «كوفيد 19» ولقاحاته وكذلك تباطؤ مبيعات التجزئة، بالإضافة لأول تراجع في استهلاك الأسر خلال أكثر من عام. كما تراجع التصنيع. وتمثل النتائج أكبر صدمة حتى الآن بعد التعافي من الجائحة. ويتوقع بنك إنجلترا أن التضخم الذي وصل لأعلى مستوى خلال 40 عاماً، سوف يدفع الاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق من العام الجاري.

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