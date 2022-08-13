النفط يتراجع و«برنت» دون 98 دولاراً

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجعت أسعار النفط بنحو 2 % بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك بالولايات المتحدة قصيرة الأجل، في حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار، أي 1.8% إلى 97.77 دولاراً للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.16 دولار أي 2.3 % إلى 92.18 دولاراً وزاد كلا الخامين بأكثر من 2 % أول من أمس.

ويتجه خام برنت صوب تحقيق مكاسب بنحو 3 % هذا الأسبوع معوضاً بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما هوى 14 % في أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل 2020، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة إلى إلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي والطلب على الوقود. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط أيضاً لتحقيق مكاسب 3.7 %.

لكن الضبابية حدت من مكاسب الأسعار مع استيعاب السوق وجهتي النظر المتناقضتين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية بشأن آفاق الطلب.

وقال مسؤول في ميناء لويزيانا إنه من المتوقع أن تستبدل أطقم العمل جزءاً تالفاً من خط للأنابيب، مما سيتيح استئناف الإنتاج في 7 منصات نفطية بحرية أمريكية في خليج المكسيك.

وقالت شركة شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، الخميس إنها أوقفت الإنتاج في 3 منصات في المياه العميقة بالمنطقة. وتنتج المنصات الثلاث ما يصل إلى 410 آلاف برميل من النفط يومياً في المجمل.

كما استوعب السوق التباين بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية في توقعاتهما للطلب.

وخفضت أوبك الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يومياً. وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 ملايين برميل يومياً هذا العام.

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