التفاؤل بانحسار التضخم الأمريكي ينعش الأسواق

المصدر: عواصم – رويترز

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انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس بدعم تفاؤل المستثمرين من انحسار التضخم الأمريكي وتواصل موسم النتائج الفصلية للشركات العملاقة على مستوى العالم.

وارتفعت مؤشرات بورصة «وول ستريت» الأمريكية متجهةً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بفضل مؤشرات على تراجع التضخم وآمال تباطؤ رفع الفائدة في الولايات المتحدة فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب عند الفتح مع انتعاش أسهم الرعاية الصحية بينما ارتفعت بورصة طوكيو وسجل مؤشر نيكاي أعلى مستوى في 7 أشهر.

مكاسب وول ستريت

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» أمس، ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل انحسار الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع شديد آخر لأسعار الفائدة بعد صدور بيانات هذا الأسبوع عن تضخم أقل من المتوقع.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 94.05 نقطة، أو 0.28%، إلى 33430.72 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 17.75 نقطة، أو 0.42 %، إلى 4225.02 نقطة، في حين تقدم مؤشر ناسداك المجمع 86.40 نقطة، أو 0.68 %، إلى 12866.31 نقطة.

زخم أوروبي

وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب عند الفتح بعد أن قادت سانوفي وجلاكسو سميثكلاين انتعاشاً في أسهم قطاع الرعاية الصحية، ويستعد المؤشر ستوكس 600 الرئيسي لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع سهم سانوفي 1.6 % بينما صعد سهم جلاكسو سميثكلاين 3.0 % بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن دعوى أمريكية تركز على عقار لحرقة المعدة بسبب احتمال احتوائه على مادة مسرطنة.

وتقدم قطاع الرعاية الصحية في أوروبا 0.4 %، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %.

وارتفع المؤشر الرئيسي لليوم الثاني على التوالي ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 1 % إذ أدت قراءة التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع لتهدئة القلق إزاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

قطاع التكنولوجيا

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 7 أشهر بقيادة أسهم مجموعة سوفت بنك وغيرها من الشركات ذات الثقل في قطاع التكنولوجيا، إذ أثارت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالاً في رفع أقل حدة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وعززت الإقبال على المخاطرة. وقفز المؤشر 2.62 % إلى 28546.98 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 يناير الماضي. وارتفع المؤشر، الذي سجل أكبر مكاسب يومية في 3 أسابيع 1.32 % خلال الأسبوع محققاً ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.04 % إلى 1973.18 نقطة وصعد 1.34 % خلال الأسبوع. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أول من أمس بسبب عطلة محلية وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير في يوليو مقارنة مع يونيو مما حفز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

التضخم الأمريكي

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 5.55 % مقدماً أكبر دفعة للمؤشر نيكاي بعد أن قالت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إنها ستحقق مكاسب بقيمة 34.1 مليار دولار من خلال تقليص حصتها في مجموعة علي بابا القابضة.

وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.53 % وارتفع سهم فانوك لصناعة الروبوتات 5.89 %.

وزاد سهم هوندا موتور 3.82 % بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بفضل ضعف الين. وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

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