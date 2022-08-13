تباطؤ نمو ناتج أوروبا الصناعي

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت أمس، تباطؤ وتيرة نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يونيو الماضي في ظل ضعف إنتاج السلع الاستهلاكية.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن الناتج الصناعي سجل نمواً بمعدل 0.7% شهرياً في يونيو الماضي، بعد نموه بمعدل 2.1% خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.2%.

وعلى أساس سنوي، سجل الناتج الصناعي للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي نمواً بمعدل 2.4% خلال يونيو الماضي، مقابل 1.6% خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نمواً سنوياً بمعدل 0.8% فقط. وزاد ناتج قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة خلال يونيو الماضي بنسبة 2.6% و0.6% على الترتيب. وتراجع ناتج قطاع السلع الوسيطة بنسبة 0.1% والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.6% وفي الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 3.2% وسجل الناتج الصناعي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بنسبة 0.6% شهرياً وبنسبة 3.2% سنوياً.

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