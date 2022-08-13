تراجع أسعار الواردات الأمريكية في يوليو

المصدر: نيويورك - رويترز

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قالت وزارة العمل أمس إن أسعار الواردات الأمريكية سجلت أول انخفاض لها في 7 أشهر في يوليو، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية.

وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت الشهر الماضي 1.4 %، وهي نسبة أكثر من المتوقع، بعد ارتفاعها 0.3 % في يونيو . ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020. وخلال 12 شهراً حتى نهاية يوليو، زادت أسعار الواردات 8.8 % بعد ارتفاعها 10.7 % في يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، بنسبة 1.0 % عن يونيو.

ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى هذا الأسبوع على أن التضخم قد بلغ ذروته، إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو، بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين، بعد ارتفاعها 1.3 % في يونيو. كما انخفضت أسعار المنتجين الشهر الماضي بفضل تراجع تكاليف الطاقة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد 7.5 % الشهر الماضي بعد صعودها 6.2 % في يونيو. وتراجعت أسعار البترول 6.8 % بينما انخفضت تكلفة المواد الغذائية المستوردة 0.9 %، وهو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ نوفمبر 2020.

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