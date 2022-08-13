7.3 % البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني

المصدر: باريس - د ب أ

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» الصادرة أمس ارتفاع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة طفيفة على خلاف التوقعات.وذكر المكتب أن معدل البطالة بلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقابل 7.3% خلال الربع الأول. في الوقت نفسه كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة عند مستوى 7.3 %.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة 0.5% عن الربع الثاني من العام الماضي، وانخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن مستواه قبل جائحة كورونا في الربع الأخير من 2019 وكان 8.2%.

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