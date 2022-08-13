إيطاليا تسجل عجزاً تجارياً خلال يونيو

المصدر: روما - د ب أ

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» الصادرة أمس الجمعة تسجيل إيطاليا عجزاً تجارياً خلال يونيو الماضي مقابل فائض تجاري خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على خلفية نمو الواردات بأسرع من الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء أن الميزان التجاري لإيطاليا سجل خلال يونيو الماضي عجزاً بقيمة 2.166 مليار يورو (2.229 مليار دولار) مقابل فائض قدره 5.673 مليارات يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت إيطاليا خلال مايو الماضي عجزاً بقيمة 62 مليون يورو.

وزادت الصادرات الإيطالية خلال يونيو الماضي بنسبة 21.2% في حين زادت الواردات بنسبة 44.2%. زادت صادرات إيطاليا لدول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي بنسبة 21.2% في حين زادت إلى خارج الاتحاد بنسبة 21.1% سنوياً. وعلى أساس شهري تراجعت صادرات إيطاليا خلال يونيو الماضي بنسبة 2.1% في حين زادت الواردات بنسبة 1.8%.

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