الصين تبدأ استغلال أعمق حقل للنفط والغاز في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة سينوبك في 10 من الشهر الجاري بأن حقل شونبي للنفط والغاز التابع للشركة قد نجح في اختبار تدفقات النفط والغاز الصناعي عالية الإنتاجية على عمق 8000 متر تحت الأرض، بقدرات إنتاج يومية تقدّر بـ 1،017 طن من النفط والغاز، وهو ما يعني استكشاف وتطوير أعمق حقل نفط وغاز في العالم.

وسيوفر هذا الحقل قوة علمية وتكنولوجية استراتيجية للصين لتأمين وظائف الطاقة.

يقع حقل شونبي للنفط والغاز في حوض تاريم بشينجيانغ، ومن المتوقع أن ينتج يوميا 244 طنًا من النفط الخام و970 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويحتوي حقل شونبي للنفط والغاز على 41 بئر نفط وغاز بعمق رأسي يزيد على 8000 متر، و76 بئراً بعمق 7500 إلى 8000 متر.

يذكر أن احتياطي الصين من النفط والغاز العميق والعميق جدا قد بلغ 67.1 مليار طن نفط مكافئ، وهو ما يمثل 34٪ من إجمالي موارد النفط والغاز في الصين.

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