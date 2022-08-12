ديون الحكومة اليابانية تصل لمستوى قياسي

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قالت وزارة المالية اليابانية أول أمس الأربعاء إن رصيد ديون الحكومة المركزية اليابانية سجل رقماً قياسياً بلغ 1255193.2 مليار ين بنهاية يونيو.

ويبلغ نصيب الفرد من الدين الحكومي 10.05 مليون ين، بناءً على تقدير عدد سكان البلاد البالغ 124.84 مليونًا حتى 1 يوليو، بحسب وكالة (جيجي برس).

يستمر الوضع المالي القاسي، مما يعكس النفقات الهائلة لتدابير كورونا وتكاليف الضمان الاجتماعي المتضخمة بسبب شيخوخة السكان.

ارتفع إجمالي رصيد الديون، أو المبلغ المجمع للسندات الحكومية وأذون التمويل الصادرة بالإضافة إلى القروض 13885.7 مليار ين من نهاية مارس.

ونما رصيد أذون التمويل 24299.9 مليار ين إلى 110498.8 مليار ين، بينما تراجعت السندات العامة 7075.9 مليار ين إلى 984335.3 مليار ين.

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