"بلدة الدفء" الصينية.. عاصمة "ريش الطيور" في العالم

المصدر: البيان

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تمتلك بلدة تشياويوي بمقاطعة قوانغشي الصينية قاعدة كبيرة لمعالجة ريش الطيور المستخدم في إنتاج العديد من المنتجات الشتوية.

ولذلك يطلق على هذه البلدة اسم "بلدة الدفء"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتمر عملية معالجة ريش الطيور بـ 11 مرحلة، منها الفرز والغسيل والتجفيف وغيرها. وبعد اكتمال جميع مراحل المعالجة، يتم إدخال المنتج إلى المستودع.

ويجد الريش المعالج في بلدة تشياويوي إقبالا من العديد من الصناعات، على غرار الأغطية والملابس المبطنّة بالريش.

ويعود ظهور صناعة ريش الطيور ببلدة تشياويوي إلى ثمانينيات القرن الماضي. وفي الوقت الحالي، باتت بلدة تشياويوي تعتبر واحدة من أهم ثلاث مراكز لمعالجة ريش الطيور في الصين، إضافة إلى شياوشان بتشجيانغ ووتشوان بقوانغ دونغ.

وتنتج بلدة تشياويوي سنويا قرابة ثلث الإنتاج الصيني من ريش الطيور، وخمس الإنتاج العالمي. وتحتوي البلدة على حوالي 150 شركة معالجة، وقرابة 50 شركة فوق نطاقية، توظف ما يزيد على 30000 شخص.

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