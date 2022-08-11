النفط يرتفع بدعم رفع وكالة الطاقة توقعات نمو الطلب 2022

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بأكثر من 1 % بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على الخام هذا العام، إذ دفع صعود أسعار الغاز بعض المستهلكين إلى التحول إلى النفط.

وبحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.3 % إلى 98.69 دولاراً للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 1.6 % إلى 93.38 دولاراً للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في 2022 بمقدار 380 ألف برميل يومياً، «ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان».

وعلى النقيض من ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، مستشهدة بالتأثير الاقتصادي لغزو روسيا لأوكرانيا والتضخم المرتفع وجهود احتواء جائحة كورونا.

وتتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب على النفط في 2022 بمقدار 3.1 ملايين برميل يومياً، بانخفاض 260 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة ومع ذلك لا تزال تتوقع رقماً إجمالياً للطلب العالمي على النفط أعلى من وكالة الطاقة الدولية لعام 2022.

وأدى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 5.5 ملايين برميل في الأسبوع الأخير وهو ما يزيد كثيراً عن توقعات بزيادة 73 ألف برميل.

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