"دومينوز" تعلن إفلاسها وتنسحب من "بلاد البيتزا"

المصدر: البيان

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أغلقت محلات "دومينوز"، سلسلة المطاعم الشهير للبيتزا، أبوابها في إيطاليا بعد أن تقدمت الشركة التي تدير المتاجر في البلاد بطلب إفلاس، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

وقد كافحت سلسلة "دومينوز" في كسب زبائن في مسقط رأس البيتزا منذ إطلاقه هناك في العام 2015.

وبعد الإعلان عن انسحاب "دومينوز" من الأسواق الإيطالية، عبر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بهذا الخبر، بحسب "مونت كارلو".

وكتب الصحفي ديف جاميسون على تويتر: "لطالما تساءلت كيف يمكن لدومينوز البقاء على قيد الحياة في نيوجيرسي، ناهيك عن إيطاليا".

أما مغرد آخر، فقد اعتبر أن افتتاح "دومينوز" في إيطاليا يشبه محاولة بيع الثلج في القطب الشمالي.

واعتبرت الشركة أن تسبب جائحة كورونا والقيود المرافقة لها أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بسلسلة مطاعم "دومينوز". وقالت الشركة أيضًا إنها واجهت منافسة متزايدة مع بدء المطاعم التقليدية في استخدام تطبيقات التوصيل.

وهدفت "دومينوز" لدى دخولها إلى إيطاليا، قبل سبع سنوات، إلى التميّز عن صانعي البيتزا التقليديين في البلاد من خلال خدمة توصيل منزلية شاملة وقائمة مميزة تشمل الإضافات على الطراز الأمريكي مثل الأناناس.

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