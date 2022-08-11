إسبانيا تستورد الحبوب الأوكرانية بالقطار

المصدر: أ ف ب

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أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكان استخدام وسيلة النقل إذا أغلقت الطرق البحرية أو حظرت بسبب الحرب.

وتسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير في توقف صادرات الحبوب الأوكرانية، ما أدى إلى محاصرة ما يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في موانئ كييف على البحر الأسود.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة.

وقالت وزارة النقل إن قطار "رينفي" للشحن "يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا" غادر مدريد مساء أول أمس الثلاثاء كجزء من المشروع الإسباني متوجها إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.

وسيقطع 2400 كيلومتر إلى خيلم، حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان "هذا مشروع تجريبي... لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد، التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة".

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا "في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية".

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