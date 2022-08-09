فيروفيال الإسبانية تدرس خيارات لحصتها في مطار هيثرو البالغة 25%

المصدر: لندن - رويترز

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قال مصدران لرويترز إن فيروفيال الإسبانية تدرس خيارات بشأن حصتها البالغة 25% في مطار هيثرو بلندن، وأجرت محادثات أولية مع مستشارين خارجيين حول مستقبل حصتها في أكبر مطار في بريطانيا.

يأتي ذلك وسط اهتمام بحصة فيروفيال من شركة الاستثمار المباشر أرديان التي أجرت محادثات مع مستشاريها بشأن اقتراح مشترك محتمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حسبما ذكر المصدران وشخص آخر مطلع على الأمر.

وقالت المصادر إن فيروفال لم تتخذ بعد قراراً نهائياً، وقد لا تسفر المناقشات عن بيع.

وتبلغ قيمة هيثرو حوالي 24.3 مليار يورو (25 مليار دولار)، بما في ذلك الديون، وفقاً لحسابات جيه.بي مورجان في مايو. وبحسب تقديرات جيه.بي مورجان، تبلغ قيمة حصة شركة فيروفيال في هيثرو 611 مليون يورو.

وتعرض مطار هيثرو، الذي قالت شركة بيانات الطيران أو.إيه.جي في يوليو إنه خامس أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، لضرر شديد من الإغلاق بسبب جائحة كورونا. ورفعت الشركة توقعات عدد المسافرين عبر المطار هذا العام إلى 54.4 مليوناً في يونيو بعد تعافي حركة السفر.

وفي الشهر الماضي طلب هيثرو، مثلما فعلت بعض المطارات الأخرى في أوروبا، من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر المغادرة للرحلات في فصل الصيف، ووضع سقفاً لعدد الركاب للحد من قوائم الانتظار وتأخر الأمتعة وإلغاء الرحلات.

وجهاز قطر للاستثمار، الذي يمتلك حصة 20% في مطار هيثرو، هو ثاني أكبر مستثمر في المطار البريطاني المكتظ بالمسافرين، في حين يمتلك كل من كاس دي ديبوت ايت بليسمنت دو كوبيك وصندوق الاستثمار السيادي السنغافوري جي.آي.سي ومؤسسة الاستثمار الصينية حصصاً كبيرة في المطار.

وتعاونت أرديان، ومقرها باريس، مع كريدي أجريكول أشورانسز في عام 2015 لشراء حصة 49% في تو.آي إيروبورتي، إحدى أكبر شبكات المطارات في إيطاليا، مع حصص غير مباشرة في مالبينسا وليناتي في ميلانو وغيرهما.

وقال مصدر آخر مطلع على عملية استحواذ فيروفيال على هيثرو القابضة عام 2006 إنه على الرغم من مراجعة مجلس إدارة الشركة الإسبانية لاستراتيجيتها مراراً على مدار السنوات الماضية فإنه لم يتوصل أبداً إلى توافق في الآراء بشأن بيع الحصة.

وأضاف المصدر إن أدريان سبق أن أجرت محادثات أولية بشأن حصة هيثرو العام الماضي، لكن المناقشات لم تتقدم.

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