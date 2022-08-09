أفريقيا الوسطى تطلق «سانجو» أول عملة رقمية للبلاد في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان، في ضوء زيارته الأخيرة لدبي قبل أيام، في اجتماع خاص تم عقده في فندق بالاتزو فيرساتشي دبي، عن العملة الرسمية الرقمية «سانجو» التي تم إطلاقها واعتمادها رسمياً في بلاده.

وأشاد الرئيس تواديرا بما تفعله حكومة دولة الإمارات في ظل تبني سياسات ذكية وجديدة مواكبة للتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الميتافيرس والبلوك تشين.

وأعرب تويدرا عن تطلعات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بناء مدينة Crypto وجزيرة Crypto، بناءً على تقنيات المستقبل الحديث والرقمي، لذلك تتطلع بلاده إلى التعاقد مع أفضل المهندسين المعماريين والخبراء، وبالطبع الإمارات ودبي ككل مصدر إلهام كبير ونموذج للتقدم بالنسبة لأفريقيا لأنهما تملكان تجربة تشريعية متقدمة في إطار تنظيم العملات الرقمية والمشفرة.

وأوضح تويدرا أن بناء المدينة والزراعة سيعتمد على الطاقة المتجددة، حيث تعمل العاصمة بانغي بالفعل بنسبة 30٪ من الألواح الشمسية والإمكانيات هناك متاحة للغاية، لأن الدولة تطمح لبناء أفضل مستقبل للشعب.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال الترميز. لأننا نتطلع إلى إنشاء عمليات نزيهة ومستدامة، والحفاظ على البيئة النظيفة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفرض سلسلة التوريد والتحكم فيها باستخدام تقنيات البلوك تشين.

وقال تواديرا «Sango» هو أول مشروع عملة رقمية وطنية تدعمه دولة رسمية، كما يمثل المشروع صعود القارة الأفريقية بأكملها وانفتاحها وانخراطها أكثر مع العالم، بحيث سنعمل بجهود حثيثة في جمهورية أفريقيا الوسطى على تهيئة الظروف اللازمة لبناء اقتصاد رقمي قوي قائم على blockchain، الظروف حول العالم تتغير كثيراً والموارد رغم كثرتها فهي مهددة لذلك تبني سياسة الاقتصاد الرقمي من شأنه دفع عجلة النمو في البلاد وأنا متأكد بأن هناك الكثير من الدول التي ستتبعنا في موضوع إطلاق عملات رقمية رسمية خاصة بها.

كما أكد تواديرا، أن البحث عن الشركاء المناسبين سيمكنهم من بناء قطاع زراعي قوي في أفريقيا الوسطى، حيث إن الحكومة هي أكبر مالك للأراضي في البلاد، ولديهم تربة تشيرنوزم، وهي تربة خصبة للغاية ويمكنها إنتاج محاصيل زراعية عالية مع قدرتها العالية على تخزين الرطوبة.

وصرح تواديرا، أن جمهورية أفريقيا الوسطى ستعمل جنباً إلى جنب مع BEAC، على تبني إطار قانوني واضح للعملات المشفرة في المنطقة بأكملها، مما سيسهل التبني الجماعي بطريقة قانونية وشفافة، ومن المقرر أن ينتهي مشروع العمود الفقري لوسط أفريقيا في الربع الأخير من هذا العام، وسيكون لدينا أسرع إنترنت في أفريقيا متصل عبر تقنية الألياف الضوئية أولاً، وستتمتع المناطق الحضرية بتغطية بنسبة 100٪.

وأضاف تواديرا، سيتبع ذلك مشروع The Young Initative، وهو مشروع يركز على منح الهواتف الذكية لشبابنا وتمكينهم من الوصول إلى شبكة الإنترنت وBitcoin وSango والمشاركة في الاقتصاد العالمي.. لأن شباب هذا البلد هم مستقبل هذا البلد!

وأضاف الرئيس فوستان تويدرا، في اجتماع خاص عقد مع تشانغبينغ زاهو مؤسس منصة تداول العملات المشفرة بايننس، الأكبر عالمياً من حيث حجم التداول والتي اتخذت من دبي مقراً لها، بأن ترميز الموارد الطبيعية، سيمكن من الوصول الشفاف والمستدام والشامل إلى مختلف موارد جمهورية أفريقيا الوسطى المستغلة بشكل مستدام عبر تقنية blockchain، لأن الموارد التي يتم ترميزها تعني أنها ستكون متاحة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم من خلال تطبيق Sango Blockchain & Sango، باستخدام عملات SANGO، موضحاً أن التأثير المباشر للرمز هو الوصول إلى رأس المال من خلال تسييل الموارد الطبيعية، وسيتم تحقيقه بطريقة شفافة وديموقراطية، مع تمكين مشاركة أوسع من خلال التجزئة.

وناقش الاجتماع الخاص الذي جمع بين تواديرا وزاهو تعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون في مجالات مختلفة شملت التعليم، والاستثمار والزراعة والتحول الرقمي.

بدوره دعا زاهو إلى تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة التي ارتبطت بالعملات المشفرة قائلاً: الخطر الحقيقي ليس العملات المشفرة بل التأخر في اعتمادها ونشرها، لأن هذه العملات تمثل التكنولوجيا الحديثة ومن يتخلف عنها قد يواجه خطر فقدان الفرص المستقبلية، فالمستقبل يحتاج إلى الجرأة، ومن لا يمتلك الجرأة يخسر المستقبل ويخسر نقود المستقبل.

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