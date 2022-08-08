مخاوف الطلب تهبط بالنفط لأدنى سعر في عدة أشهر

المصدر: لندن - رويترز

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ابتعدت أسعار النفط اليوم الاثنين قليلاً عن أدنى مستوى لها في عدة أشهر، إذ تغلبت المخاوف من تراجع الطلب بسبب آفاق اقتصادية متشائمة على أثر بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة.

وبددت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب سابقة وتراجعت 51 سنتاً أو 0.5 % مسجلة 94.41 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً أو 0.5 % مسجلاً 88.58 دولاراً للبرميل.

وسجلت أسعار أقرب شهر استحقاق لخام برنت أدنى مستوياتها منذ فبراير الأسبوع الماضي، متراجعة 13.7 في المئة ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020. كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.7 %، إذ ضغطت المخاوف المتعلقة بالركود الذي قد يضر بالطلب على النفط على الأسعار.

وقال ستيفن برينوك المحلل في (بي.في.إم)، «تحرك الأسعار الأسبوع الماضي لم يترك أي شك في أن مخاوف الطلب بسبب الركود المحتمل لها اليد العليا على مخاوف الإمدادات. وربما يمكن أن نصل لحد القول إن أثر الحرب تبخر».

وعوض الخامان بعض خسائر يوم الجمعة بعد أن تزايدت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على نحو أفضل من المتوقع في يوليو.

كما فاجأت الصين أمس الأحد الأسواق بنمو أسرع من المتوقع في الصادرات.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 ملايين برميل يومياً من الخام في يوليو، ارتفاعاً من أدنى مستوى منذ 4 سنوات في يونيو ولكنها لا تزال أقل 9.5 % عن مستواها قبل عام.

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