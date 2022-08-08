الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

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تحول الذهب للارتفاع اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع تركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي الأمريكي التالي بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1782.36 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:52 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحداً في المئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1798.40 دولاراً.

وتتجه الأنظار الآن لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 % في يوليو من 9.1 %.

ورفع أسعار الفائدة يرفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 20.28 دولاراً وفي طريقها لتسجيل أفضل أداء يومي في أكثر من أسبوع. وزاد البلاتين 0.6 % إلى 938.01 دولاراً وصعد البلاديوم 3.8 % مسجلاً 2206.87 دولارات.

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